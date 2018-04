Jadwal Siaran Langsung Barito Putera vs Bhayangkara FC Pekan 6 Liga 1 2018 Hari Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung pekan 6 Liga 1 2018 di Indosiar (live Indosiar) hari ini, Sabtu (28/4/2018) menyajikan Barito Putera vs Bhayangkara.

Laga Barito Putera vs Bhayangkara FC disiarkan langsung Indosiar mulai pukul 18.30 WIB. Sedangkan live streaming Barito Putera vs Bhayangkara FC bisa diakses lewat streming Indosiar dan via Vidio.com.

Menghadapi juara bertahan Bhayangkara FC, Barito Putera punya rekor bagus.

Baca: Klasemen & Jadwal Siaran Langsung Pekan 6 Liga 1 2018 Hari Ini Sabtu (28/4) Reuni Hamka Hamzah!

Barito selalu mencatatkan kemenangan apabila berhadapan dengan tim yang diasuh oleh Simon McMenemy tersebut saat mengarungi kompetisi Liga 1 2017.

Berlaga di markas Bhayangkara FC di pertemuan pertama, Barito berhasil mempermalukan tuan rumah dengan skor 0-1.

Sementara saat bertemu di putaran kedua di kandangnya sendiri, Barito berhasil mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 1-0.

Jadwal Barito :