Jadwal Siaran Langsung (Live TV) Liverpool vs Stoke City Liga Inggris Pekan 36 Live Beinsport

Liverpool vs Stoke City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris Pekan 36 malam ini akan mempertemukan Liverpool vs Stoke City. Laga Liverpool vs Stoke City akan dimulai pada Sabtu (28/4/2018) malam WIB.

Laga Liverpool vs Stoke City akan dihelat di markas Liverpool, Stadion Anfield pukul 18.30 Wib. Laga Liverpool vs Stoke City tidak disiarkan langsung di TV Nasional melainkan di beinsport 1. Sedangkan link live Streaming Liverpool vs Stoke City dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi beinsport.com.

Live streaming Liverpool vs Stoke City juga dapat ditonton di situs penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, sagahtv.xyz dan tvonlinebola.com.

Jelang laga tersebut, Liverpool FC memiliki peluang sangat besar untuk memenangi laga ini. Alasan pertama Liverpool bakal memenangi pertadingan ini adalah kualitas kedua tim bagaikan bumi dan langit.

Baca: Live Streaming Indosiar Sriwijaya FC vs PSM Makassar Pukul 15.30 WIB, Live Indosiar dan Vidio.com

Baca: Live Indosiar! Link LIVE STREAMING Sriwijaya FC vs PSM Makassar via Streaming Indosiar

Baca: Diangkat Dari Kisah Nyata, Ini Film Paling Menakutkan yang Pernah Ada, Berani Menonton?

Sejak awal musim Liverpool selalu berada di zona empat besar atau Liga Champions, sedangkan Stoke City tak kunjung bisa keluar dari kubangan degradasi. Pada 2017-2018, Liverpool pun berstatus sebagai tim tersubur kedua di Liga Inggris dengan torehan 80 gol dari 35 laga atau hanya kalah 18 lesatan dari Manchester City dari 34 pertandingan.

Terlebih lagi jika melihat performa Liverpool di Liga Champions yang berstatus sebagai tim tersubur dengan 38 gol dan selangkah lagi lolos ke final.

Selain kualitas tim, Liverpool juga sangat diunggulkan bakal meraih kemenangan di laga ini karena bermain di hadapan publik Anfield.