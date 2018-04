Kompetisi Mobile Legend Ramaikan Peluncuran Smartphone "Honor"

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Satu lagi produk terbaru smartphone yang menawarkan keandalan dan keistimewaan bagi pecinta gadget, Honor.

Honor, ya smartphone satu ini resmi diluncurkan di Banjarmasin pada Sabtu (28/4) di Gagdet Mart.

Peluncuran Honor diramaikan kompetisi game Mobile Legend yang diikuti 128 tim yang masing-masing tim terdiri lima orang.

Ranti, Trainer Honor, mengatakan, kompetisi yang disponsori Honor Smartphone sistem pertandingannya adalah 5 lawan 5.

Hadiah utama Rp 2.500.000 plus voucher, hadiah kedua Rp 1.500.000 plus voucher dan hadiah ketiga Rp 1.000.000 plus voucher.

Peluncuran smartphone Honor diramaikan kompetisi game Mobile Legend. (BANJARMASINPOST.co.id/salmah)

"Mengenai Honor Smartphone, produk ini menggunakan chipset sendiri dan keandalannya bisa bersaing dengan produk lain," ujarnya.

Saat ini ada 3 produk Honor yaitu Honor 9 lite seharga Rp2.449.000, Honor 7X Rp3.499.000 dan Honor V 10 seharga Rp 7.299.000.

"18 April telah dilakukan pre order dan khusus tipe Honor 9 Lite saat launching masyarakat yang sudah pesan tadi bisa mengambil smartphone tersebut," jelasnya.

Secara teknis Honor 9 Lite mempunyai desain yang kekinian dengani ukuran 5,65” dan aspek rasio 18:9.

Layar 2160 x 1080 pixel (Full HD+). Dua kamera ganda pada kamera depan dan belakang.

Kamera belakang13 MP +12 MP dengan fitur phase detection auto focus dan LED flash. Sedangkan pada kamera depannya tersedia sensor 13 MP + 2 MP.