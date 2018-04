Rekor Film Box Office Sepanjang Sejarah, Ini Pendapatan Avengers: Infinity War

BANJARMASINPOST.CO.ID, LOS ANGELES - Penggemar pahlawan super tentu tidak akan melewatkan film Avengers: Infinity War yang telah diluncurkan sejak 25 April 2018 lalu.

Pemutaran premier sekuel dari The Avengers dan Anvengers: Age of Ultron ini berlangsung di Los Angeles pada Senin, 23 April 2018.

Analis memprediksi pemutaran premier film ini akan mencetak rekor di Amerika Serikat (AS). Hingga akhir pekan ini box office premier film ini di AS diprediksi mencapai US$ 255 juta.

Sebelumnya box office di Amerika Utara dipegang oleh Star Wars: The Force Awakens pada 2015 lalu yang mencetak US$ 248 juta.

Film produksi Marvel Studios yang ditayangkan secara internasional pada Rabu, 25 April 2018 ini dibuka dengan pendapatan sebesar US$ 39 juta.

Pemutaran perdana di belahan dunia lain juga mencetak rekor. Pada penayangan perdana di Hong Kong, film ini mencetak pendapatan HK$ 10,37 juta atau sekitar US$ 1,32 juta.

Pada sekuel ini The Avengers dan sekutu mereka diceritakan harus bersedia mengorbankan segalanya dalam upaya untuk mengalahkan Thanos yang kuat, sebelum ia berhasil menghancurkan alam semesta.

