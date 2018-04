Ciyeee, Mesranya Ivan Gunawan dan Faye Malisorn di Bandara, Sampai Pegangan Tangan dan Pelukan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beberapa hari belakangan ini, kekasih Ivan Gunawan, Faye Malisorn berada di Indonesia.

Namun sekarang dia telah kembali ke negaranya, Thailand.

Kepulangan sang kekasih dilepas Ivan Gunawan.

Tampak Ivan mengantarkan Faye ke bandara.

Ivan Gunawan dan Faye Malisorn (Instagram/faye_malisorn)

Mereka tampak mesra sekali, berpegangan tangan, Ivan bahkan merangkul bahu Faye, kemudian mereka juga berpelukan dan saling melambaikan tangan saat Faye hendak menuju ruang tunggu pesawat.

“Bye baby, see you soon, muach muach muach,” kata Ivan mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya itu.

Beredar pula video kemesraan mereka itu, diposting oleh akun Instagram @haiinie7787, Sabtu (28/4/2018).

Sementara Faye juga memposting momen kebersamaan mereka di Instagramnya, @faye_malisorn.

dalam foto itu, nampak Igun mengenakan baju biru garis-garis (Instagram/bam_fasdip)

Di Insta Story-nya, tampak sebuah video dia sedang diantar Ivan dan Ruben Onsu beserta dua orang lainnya ke bandara.