Film ' Avengers: Infinity War ' Pecahkan Rekor Box Office AS, Ini Pendapatannya Dalam 4 Hari

via KOMPAS.com

BANJARMASINPOST.CO.ID, LOS ANGELES - Film Avengers: Infinity War memperoleh penghasilan domestik senilai 106 juta dollar AS dalam minggu pertama pemutarannya di AS.

Angka itu membuat karya sutradara Anthony Russo dan Joe Russo itu memecahkan rekor box office dan menjadikannya film Marvel tersukses untuk penjualan tiket minggu pertama.

Selain itu, angka tersebut membuat Avengers: Infinity War menempati posisi kedua, di antara film Star Wars: The Last Jedi dan film Star Wars: The Force Awakens, sebagai film superhero dengan penghasilan terbesar untuk minggu pertama.

Pada hari pertama pemutarannya saja, Kamis (26/4/2018) lalu waktu setempat, Avengers: Infinity War mampu meraih pendapatan sebesar 39 juta dolar AS.

Baca: Dikenal Artis Glamor Tajir Kaya Raya, Warung Mie Ayam Bakso Langganan Nia Ramadhani Bikin Syok

Bahkan, diprediksi, Avengers: Infinity War akan mampu meraup 240 juta dolar AS pada akhir minggu atau sekitar 4 hari.

Film ke-19 Marvel Cinematic Universe (MCU) ini juga mendapat layar terbanyak kedua untuk domestik setelah Despicable Me 3, yakni 4.529 layar.

Selain di AS, Avengers: Infinity War juga telah meraih penghasilan di pasar internasional senilai 178,5 juta dolar AS dari pemutaran di 43 negara.

Dikutip dari Kompas.com dengan judul : Film Avengers: Infinity War Pecahkan Rekor Box Office di AS", https://entertainment.kompas.com/read/2018/04/29/174321810/film-avengers-infinity-war-pecahkan-rekor-box-office-di-as.