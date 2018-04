Klasemen Liga 1 2018, 29 April 2018 - Mitra Kukar vs Persebaya, Persela vs PSMS, Perseru vs PSIS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Pekan 6 Liga 1 2018 semakin menarik usai Mitra Kukar vs Persebaya Surabaya dan Persela vs PSMS Medan serta Perseru Serui vs PSIS Semarang.

Mitra Kukar yang sebelumnya berada peringkat 16 klasemen sementara melesat naik ke peringkat 10 dengan 7 poin.

Melesatnya Mitra Kukar disebabkan keberhasilan mereka mengatasi tim tamu, Persebaya Surabaya dengan skor akhir 3-1, sedangkan Persebaya masih tidak mengalami perubahan di klasemen.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) RCTI Manchester United vs Arsenal Malam Ini, Liga Inggris Pekan 36

Hal positif juga didapat tuan rumah, Persela Lamongan saat menjamu PSMS Medan.

Persela berhasil menang dengan skor akhir 4-1 dan mengantongi tiga poin.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live TV) West Ham United vs Manchester City Malam Ini, Liga Inggris Pekan 36

Tambahan poin tersebut membuat Persela menyamai poin Bali United di peringkat 6 dengan 9 poin.

Sedangkan tim promosi PSIS Semarang semakin terbenam di zona degradasi di peringkat 17, usai kalah dari Perseru Serui dengan skor akhir 1-0.

Baca: Jadwal Bologna vs AC Milan Malam Ini di Liga Italia Pekan 35 - Catatan Apik di Renato DallAra

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) SCTV Liga Spanyol Deportivo vs Barcelona Malam Ini

Hasil Laga Liga 1 2018 Hari Ini

Klasemen Liga 1 2018

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)