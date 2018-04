Pengusaha Dealer Motor Optimistis 2018 Masa Kebangkitan Truk

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perekonomiam Kalsel mulai menggeliat, Isuzu membanjiri produk komersial, medium truck Giga, Light Truck ELF dan pikap Traga. Peluncuran produk dilangsung di Satui Tanah Bumbu yang merupakan kawasan pertambangan dan perkebunan.

Kepala Cabang Isuzu Banjarmasin, Aulia Agustian mengatakan, Astra Isuzu yakin ditengah melemahnya rupiah ditopang dengan gencarnya promo yang konsisten, peningkatan kualitas produk dan SDM yang dimiliki Astra mampu untuk menghadapi tantangan yang ada.

Berbagai upaya dilakukan untuk terus meningkatkan penjualan unit commercial vehicle truck ini. Mulai dari iklan di media masa dan elektronik, minigathering, fasilitas unit test drive, gratis service selama dua tahun.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Korea Utara di PSSI Anniversary Cup 2018

“Ada upaya yang maksimal dan optimistis ada hasil. Kelas Medium Truck all brand, market kalsel di kuartal pertama 2018 rata-rata 80 unit per bulan dan Isuzu hanya dapat market lima persen per bulan. Target produk baru, Isuzu Traga Giga akan merebut market 20 persen di tahun 2018,” katanya.

Kelas Light Truck all brand, market Kalsel di kuartal pertama 2018 rata-rata 120 unit dan Isuzu hanya dapat market 17 persen bulan. Kehadiran Isuzu ELF akan merebut market 30 persen di 2018 ini.

Kelas pikap all brand, market Kalsel di kuartal pertama 2018 rata-rata 80 unit per bulan dan Isuzu hanya dapat market tiga persen. Dirinya juga optimistis dengan kehadiran Isuzu Traga akan rebut market 15 persen di tahun ini.

Supervisor Isuzu Banjarmasin, Syaiful Anwar menambahkan, Isuzu Giga hadir dengan wajah baru. Mulai dari desain baru grill dan bumper, panel multi informasi, ada DVD, radio, MP3 serta kamera belakang.

“Tangguh di segala medan, mengusung kekuatan 285 PS serta torsi 90 kg, menjadikan lebih tangguh saat menghadapi medan jalan rata atau tanjakan,” tambahnya.

Dia juga menambahkan, Isuzu Giga hadir dengan transmisi baru. Dirinya optimistis bakal mampu merebut hati konsumen, karena transmisi baru dengan 9 percepatan yang lebih efisien, serta dilengkapi crawler dan gigi setengah.

Baca: Lucinta Luna Tirukan Joget Seksi Nicki Minaj, Warganet: Mas Fattah Norak, Perkututnya Nongol Lagi

PT Mitra Profitamas Motor sebagai dealer resmi Hino untuk Kalsel meyakini 2018 sebagai kebangkitan mobil truk. Showroom Hino Banjarmasin berlokasi di Jalan A Yani Km 12 Kertak Hanyar Banjar memajang beragam kendaraan Hino mulai dari Hino 700 Series Profia hingga Hino New Dutro dan Hino Mini Bus.

Direktur Hino Motor Sales Indonesia, Santiko Wardoyo mengatakan, tidak hanya dari sisi penjualan, untuk menunjang kepuasan konsumen dalam hal purna jual, saat ini showroom Hino Banjarmasin juga memiliki warehouse yang lebih luas.

Adapun penjualan Hino New Dutro setelah diluncurkan pada GIIAS lalu cukup baik, dimana selama Agustus sampai Desember 2017 berhasil menjual sebanyak 3.647 unit dengan tipe 130 HD yang paling laris. Yaitu terjual sebanyak 2.704 unit atau 74 persen.

Kini total model Hino New Dutro ada 16 model, dengan pembagian unit Dutro berdasarkan segmentasi bisnis. New Dutro memiliki dimensi rangka lebih panjang membuat volume angkut menjadi lebih besar. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)