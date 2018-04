Penjual Miras di Padang Batung Diamankan, Ditemukan Juga Miras Oplosan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Dua orang penjual minuman keras (miras) di Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) diamankan pihak berwajib.



SK (43) dan SA (22) warga setempat diamankan pada Sabtu, (28/4) pukul 00.15 WITA tanpa ada perlawanan oleh anggota Polsek Padang Batung.



Dari kedua pelaku diamankan dua botol bir merk anker dan tujuh botol alkohol 95 persen. Keduanya diamankan saat ada di rumahnya.



Keterangan pelaku, minuman jenis Bir Angker dijual seharga Rp 75.000 per botolnya sedangkan alkohol 95% dijual seharga Rp 50.000 per botolnya.



Penangkapan kedua penjual miras berawal saat anggota Polsek Padang Batung bersama anggota intelkam Polres HSS yang di pimpin oleh Kapolsek Padang Batung IPTU Imam Suryana melaksanakan giat pekat pada Jumat, (27/4) malam.



Selanjutnya pada pukul 23.45 WITA di irigasi Dusun Kambas Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung, HSS sedang ada kegiatan empat orang yang melakukan pesta miras.



Empat pelaku merupakan warga Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung yakni MT (19), MY (23), MI (17) dan RD(25).



Dari keempat pelaku pesta miras diamankan barang bukti dua botol bir yang sudah dicampur atau dioplos dengan alkohol dan minuman suplemen serta satu botol alkohol 95%.



Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ke empat pelakulah dilakukan pengembangan sehingga bisa diamankan dua penjual miras di Desa Karang Jawa Muka.



Kapolres HSS AKBP Rahmat Budi Handoko melalui Kapolsek Padang Batung IPTU Imam Suryana membenarkan dengan penangkapan penjual miras.



"Keempat pelaku pesta miras dilakukan pembinaan dan dua pelaku penjual miras dilanjutkan untuk penindakan tindak pidana ringan ( tipiring)," katanya, Minggu, (29/4).



Pihaknya menghimbau kepada warga khususnya di Padang Batung untuk tidak melakukan pesta miras dan menjual miras. Bahaya miras bisa menghilangkan nyawa pemakainya dan bagi penjual dikenakan tipiring (Rian)