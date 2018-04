Richard Insane Berikan Trik Streetball Kepada Peserta 3x3 Streetball Championship 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di sela berlangsungnya event 3x3 Streetball Championship 4 Life 2018, digelar coaching clinic oleh Ketua Asosiasi Bola Basket Seni Indonesia, Richard Insane, Minggu (29/4/2018).

Digelar di Siring Bekantan, Banjarmasin, Streetballer terbaik 2005 ini memberikan pengetahuan mengenai trik-trik streetball kepada peserta 3x3 Streetball Championship 4 Life 2018. KU 14 Sandman C versus Sandman F. Ini merupakan bagian entertainment yang diberikan di sela event 3x3 FIBA Rules.

Dari empat kategori, yakni KU 14, KU 16, KU 18, dan Umum masing-masing diambil tiga orang yang bersedia ikut challenge dari Richard Insane.

Satu peserta memenangkan challenge dari masing-masing kategori, seluruhnya empat peserta berhak lanjut ke challenge berikutnya.

Challenge yang diberikan berupa teknik-teknik dasar basket konvensional, di antaranya varian mendribble yang dapat digunakan mengelabui lawan serta cara yang efektif dalam melakukan shoot on ring.

Diceritakannya, sebelum terjun ke streetball, ia mulai dari basket konvensional. "Untuk berlatih streetball harus dari dasar dulu, baru setelah itu dapat mendalami streetball," ujarnya.

Menurutnya, Kalimantan secara umum memiliki bakat-bakat potensial di bola basket. Terutama Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, dan Berau. Selanjutnya ia pun sedang menggiatkan 4 on 4 sebagai nomor pertandingan selanjutnya di bola basket streetball.

Di akhir challenges terdapat satu peserta yang berhasil memenangkan game on and one melawan Richard Insan, yakni dari KU 16, Dede. Pada game tersebut Dede menang dengan skor 3-2 melawan Richard Insane. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)