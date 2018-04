Sandman A SMPN 1 Banjarbaru Juara 3x3 Streetball Championship 2018 Usai Beku Spensa Maddog

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tim Sandman A dari SMPN 1 Banjarbaru dinobatkan menjadi kampiun turnamen streetball Banjarmasin, bertajuk 3x3 FIBA Rules Streetball Championship 4 Life 2018, Minggu (29/4/2018).

Di babak final yang berlangsung di Lapangan Siring Bekantan, Banjarmasin, Mustafa Kamal cs berhasil menaklukkan tim Spensa Maddog, dalam kedudukan akhir 14-12.

Selama 10 menit laga berjalan, kedua tim menampilkan permainan apik. Saling serang dan silih berganti memasukkan bola dalam keranjang.

Selain dari lay up maupun shooting, poin juga didapat dari hasil pelanggaran yang berbuah free throw. Perebutan bola pun kerap terjadi terutama pada posiis rebound usai bola in and out dari keranjang.

Kedudukan sempat imbang di poin 9, namun pergerakan yang agresif dari Sandman A memaksa Spensa Maddog melakukan sejumlah pelanggaran. Free throw pun dimanfaatkan Sandman A mendulang poin dan memperlebar selisih angka.

Hingga 10 menit berakhir, skor 14-12 untuk keunggulan Sandman A, tim asuhan Toni ini sukses menapaki podium juara 1 sedangkan Spensa Maddog harus puas di posisi runner up.

Atas hasil yang diraih, playmaker Sandman A, Mustafa Kamal mengaku senang dan bersyukur atas kemenangan event 3x3 FIBA Rules Streetball Championship 4 Life 2018. Diakuinya, ia dan tim baru pertama kali ikut ajang 3x3, dan langsung menuai hasil cemerlang.

"Kunci kemenangan kami, kebersamaan dan chemistry tim yang padu di lapangan, selain itu tim kami juga sedikit lebih unggul dari tim lawan," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Pertandingan antara Sandman A (hitam) kontra Spensa Maddog (abu-abu belang) pada babak final 3x3 Streetball FIBA Rules Championship 4 Life 2018, di Siring Bekantan, Banjarmasin, Minggu (29/4/2018). (BANJARMASINPOST.co.id/mariana)

Ditambahkannya, kendati menang sebenarnya ia dan rekan-rekan masih merasa gugup saat bertanding, beruntung sudah sering berlaga di ajang Basket konvensional yang menjadi pengalaman baginya mengikuti event 3x3.

Sementara itu di tiga kategori lainnya, Juara 1 KU 16 berhasil disabet tim Rong King yang mengalahkan tim Titan Junior B, dengan skor 9-3, KU 18 diraih tim Rong King B, menang atas Rong King A dengan skor 13-9, serta di kategori umum diraih tim RCN yang menaklukkan tim Griya, dalam kedudukan akhir 22-14. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)