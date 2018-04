Wuih! Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad Makin Lengket, Sampai Duet Nyanyi, Apa Demi Film?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dugaan adanya perselingkuhan antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting terus bergulir.

Apalagi, Raffi Ahmad melalui RA Pictures rela memproduseri film yang dibintangi Ayu Ting Ting.

Jelang peluncuran film Dimsum Martabak, Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting bahkan terlihat makin lengket.

Pantauan banjarmasinpost.co.id, Ayu Ti bahkan duet di satu panggung di Kilau DMD, MNCTV menyanyikan lagu Asal Kau Bahagia yang dipopulerkan Armada.

Ayu Ting Ting mengenakan gaun emas dan menyanyi di samping Raffi Ahmad yang memainkan piano dengan stelan jas putihnya.

Belum cukup, Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad juga jadi host di acara I Can See Your Voice Indonesia di MNCTV.

Ayu Ting Ting yang biasanya berada di deretan artis lainnya untuk mengomentari peserta, kini berada di sisi Raffi Ahmad.