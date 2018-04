Tarif Dasar Listrik Naik Berapa? PLN Tak Ada Pemberitahuan, Kemungkinan Naik Diam-diam

HULUSUNGAI - Dalam tahun 2017, ada info pemerintah pusat bahwa ada penambahan daya listrik, tapi tidak ada kenaikan tarif daya listrik per kwh. Sekarang ada kenaikan TDL/kWh. Awalnya TDL Rp 1.352 menjadi Rp 1.467. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertolak belakang.

Selama ini konsumen membayar listrik yang langsung ke kantor pos tidak tahu berapa biaya per kWh, karena tidak ada pemberitahuan dari PLN untuk kenaikan tarif dan siapa yang mengawasi hal ini. Kemungkinan naik diam-diam boleh jadi. 082156744222

TANGGAPAN PT PLN Kalseteng:

PELANGGAN yang kami hormati. Perlu kami beritahukan bahwa, informasi penambahan daya yang tidak berpengaruh pada Tarif Dasar Listrik (TDL) betul adanya, akan tetapi hal tersebut berlaku apabila penambahan daya yang dilakukan oleh pelanggan pada Golongan Tarif dengan TDL yang sama.

Contohnya, pelanggan X melakukan tambah daya dari Golongan Tarif R 1.300 VA ke Golongan Tarif R1 2.200 VA yang mana secara TDL, kedua Golongan Tarif ini sama.

Kemudian untuk pembuat kebijakan penetapan TDL bukan dilakukan oleh PT PLN (Persero), melainkan Pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan mekanisme penentuan Tarif Tenaga Listrik.

Dalam upaya mensoialisasikan perubahan TDL, Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang menetapkan TDL selalu berupaya menyampaikan informasi tersebut. melalui media-media Nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk periode 1 Januari-31 Maret 2018. Dengan keputusan ini, maka tarif dasar listrik untuk periode 1 April - 30 Juni 2018 masih berlaku tarif yang sama.

Berikut tarif listrik yang berlaku, tegangan Rendah (TR) Rp 1.467,28 per kWh, golongan 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) Rp 1.352 per kWh, tarif listrik Tegangan Menengah (TM) Rp 1.114,74 per kWh, tarif listrik Tegangan Tinggi (TT) Rp 996,74 per kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus Rp 1.644,52 per kWh.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

M YUSFIANSYAH

DM Hukum dan Humas PT PLN Kalselteng