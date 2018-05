LIVE STREAMING Real Madrid vs Bayern Munchen Semifinal Liga Champion - Link Live Streaming SCTV

Real Madrid vs Bayern Munchen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming semifinal leg 2 Liga Champions 2018 antara Real Madrid vs Bayern Munchen dapat ditonton melalui link live streaming SCTV atau Vidio.com malam ini, Rabu (2/5/2018) dini hari WIB (lihat bagian akhir berita).

Laga Real Madrid vs Bayern Muenchen akan ditayangkan live SCTV dan Bein Sport 1 langsung dari markas Real Madrid, Santiago Bernabeu mulai pukul 01.45 WIB. Selain disiarkan langsung oleh SCTV lewat tayangan televisi, laga Real Madrid vs Bayern Munchen bisa diakses lewat live streaming SCTV via vidio.com atau situs resmi beinsport.com.

Sebagai striker andalan Bayern Muenchen, Robert Lewandowski terbebani tugas berat pada Rabu (2/5/2018) dini hari WIB.

Kalah 1-2 di kandang sendiri pada pertemuan pertama, Bayern Muenchen harus menang dengan selisih 2 gol atau bisa juga menang dengan selisih 1 gol asal mencetak lebih dari 2 gol.

Intinya, Die Roten alias Si Merah harus berusaha mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Madrid. Sebagai striker, Robert Lewandowski pastinya dibebani tanggung jawab lebih banyak daripada pemain lain terkait bisa tidaknya Muenchen mencetak gol.

Yang mengkhawatirkan, pemain asal Polandia ini sedang mengalami kekeringan gol di Liga Champions.