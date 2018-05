Lucinta Luna Punya Hubungan Khusus dengan Aktor Korea Jung Hae In? Kok Bisa? ini Faktanya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sosok Lucinta Luna belakangan ini memang menjadi sorotan publik Indonesia karena kontroversinya yang dikabarkan melakukan operasi kelamin dari lelaki ke perempuan.

Tak hanya itu, belakangan ini sering beredar kabar maupun video Lucinta Luna bermesraan dengan Mike Lewis, ditantang Nikita Mirzani menunjukkan foto before after-nya, joget seksinya menirukan gerakan Nicki Minaj hingga heboh suara paraunya keluar saat menyanyikan lagu BCL, dan sebagainya.

Belum lama ini, juga beredar meme lucu buatan warganet tentang Lucinta Luna.

Di meme itu, tampak ada foto kolase Lucinta Luna sedang dipeluk aktor ganteng Korea Selatan, Jung Hae In dan selebriti lainnya Korea, IU tampak murung.

Ditambah lagi ada tulisan Sinema Pagi Keperjakaan Suamiku Direbut Perjaka Lain melengkapi meme kocak ini.

Rupanya, foto Jung Hae In dan IU di meme ini adalah kolase dari adegan mereka di drama Korea, yaitu Jung Hae In di dramanya yang sedang booming sekarang di negaranya, Pretty Noona Who Buys Me Food dan IU di drama My Mister.

Jadi, ceritanya IU murung dan bersedih karena suaminya, Jung Hae In direbut Lucinta Luna.

Meme ini membuat banyak warganet tertawa.