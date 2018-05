Mike Lewis Mau Muntah Dengar Nama Lucinta Luna, Tapi Lucinta Luna Jawab dengan Fakta Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mike Lewis kembali buka suara terkait dengan hubungannya dengan pedangdut Lucinta Luna.

Hal serupa diungkapkan Mike Lewis pada Boy William membuat wawancara khusus dengan Mike Lewis tentang Lucinta Luna di channel Youtubenya.

Dalam cuplikan video yang diunggah di akun instagram Boy William, Selasa, 1 Mei 2018, tampak Mike Lewis begitu geram dengan isu kedekatannya dengan Lucinta Luna.

"Dia mau jadi terkenal, sebenarnya gue jadi kasihan sama dia," katanya,

Mengenai video yang beredar, Mike sekali lagi membantahnya dan beralasan video itu telah diedit begitu bagusnya, seolah-olah nyata.

Di akhir cuplikan, Mike Lewis mengucapkan kalimat yang menengangkan. "Di antara kaget dan mau muntah," katanya.

Sementara Boy menulis caption di videonya:

"As a friend, we always listen. Mike Lewis akhirnya bicara tentang berita akhir2 ini yg membawa2 namanya. EXCLUSIVE pertama kali nya dimana-mana. Thanks for trusting me and coming out for a drink with me bro... #DrinksWithBoy Episode Mike Lewis HARI INI jam 5pm on my YouTube Channel!!!! @mike_lewis".