Klasemen Liga 2 2018, 2 Mei 2018 - Taklukkan PSS Sleman, Madura FC di Puncak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen pekan 2 Liga 2 2018 wilayah timur dikuasai Madura FC setelah menaklukkan PSS Sleman, Rabu (2/5/2018).

Madura FC mengumpulkan poin 6 dari dua laga, atau selalu menang. Sebelumnya mereka menang atas PSIM Yogyakarta.

Sedangkan di wilayah barat, Persis Solo yang berada di puncak klasemen Liga 2 2018. Persis Solo mengumpulkan poin 6, atau selalu menang dalam dua laga terakhir.

Terakhir, Persis Solo menaklukkan tamunya, PSPS Riau dengan skor cukup telak 3-1.

Baca: Hasil Akhir PSS Sleman vs Madura FC Liga 2 2018 - Skor 1-2, Petaka Tuan Rumah di Menit Akhir

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Pekan 36 - Laga El Clasico Barcelona vs Real Madrid Live SCTV

Pekan 2 Liga 2 2018 ditutup dua laga yakni PSS Sleman vs Madura FC dan Persika Karawang vs Perserang. PSS Sleman harus takluk 1-2 di kandang saat menjamu Madura FC, sedangkan Persika vs Perserang bermain imbang 1-1.

Pada laga PSS vs Madura FC, berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (2/5/2018).

Dua gol kemenangan Madura FC dicetak oleh Yusuf Efendi melalui gol cepat menit ke-7, dan Bayu Firmansyah semenit jelang laga usai.

Sementara gol tuan rumah dicetak oleh Cristian Gonzales pada menit 74.

Baca: Prediksi & Jadwal Siaran Langsung (Live) SCTV AS Roma vs Liverpool Semifinal Liga Champion

Sementara, laga lainnya, Persika Karawang vs Perserang Serang berakhir imbang 1-1 di Stadion Singaperbangsa.

Dalam laga itu, gol Persika Karawang dicetak Tamsil Sijaya melalui titik penalti di menit 65. Sedangkan gol Perserang dicetak Ervin Rianto di menit 74.

Hasil Laga Pekan 2 Liga 2 2018

Klasemen Pekan 2 Liga 2 2018