Live TVONE! Live Streaming PSS Sleman vs Madura FC Liga 2 Via Streaming TVONE

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 2 2018 hari ini di TV One, Rabu (2/5/2018) menyajikan laga PSS Sleman vs Madura FC di Grup Timur.

Laga Liga 2 2018 Grup Timur PSS Sleman vs Madura FC akan disiarkan langsung TV One mulai pukul 15.30 WIB yang bisa pula disaksikan lewat tayangan live streaming via streaming TV One.

Selain masalah teknis, Madura FC juga mewaspadai perang mental yang terjadi di lapangan.

Pelatih kepala Madura FC, Salahudin mengakui dukungan fanatik dari Sleman Fans bisa membuat kendor mental lawan ketika berhadapan di kandang Laskar Sembada.

Kondisi tersebut tentu bisa merugikan timnya yang datang sebagai tamu di laga kedua putaran Liga 2 musim ini.

“Ini juga sudah kami sampaikan kepada pemain. Ketangguhan mental akan sangat berperan di pertandingan ini, karena itu pemain kami harus siap dengan tekanan yang diberikan suporter Sleman jika ingin membawa pulang poin,” ujarnya, Selasa (1/5/2018) dilansir Bpost Online dari Tribun Jogja.

Menurutnya mental pemain saat penting di laga ini. Karena itu pihaknya sudah menyiapkan mental pemainnya sebelum bertandang ke Sleman.

“Kami tahu PSS Sleman tim besar dan punya komposisi tim yang bagus. Dukungan suporternya juga luar biasa. Karena itu, jika berhasil mencuri poin di sini, sangat luar biasa,” katanya.