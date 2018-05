Menu Spesial Ramadan di HBI Mulai Rp 60 Ribu, 'Pokoknya Khas Nusantara'

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sambut Bulan Ramadan yang tak lama lagi akan tiba, Hotel Banjarmasin International (HBI) kembali akan sajikan menu-menu spesial dalam Paket Menu Buka Puasa.

Berbagai menu spesial ini disajikan bervariasi dan berbeda setiap harinya dari Hari Senin sampai Minggu selama Bulan Ramadan 1439 Hijriah.

Dijelaskan Marketing Manager HBI, Ana Maria, menu-menu spesial selama Ramadan ini dikreasikan dan dipadukan dari menu-menu khas Nusantara dan khas Kalimantan Selatan (Kalsel).

Seluruh paket menu ini pun disajikan lengkap mulai dari menu pembuka, menu utama, menu penutup lengkap dengan sajian sup yang juga tak kalah bervariasi.

Karena utamakan konsep variasi, ada hampir seratus macam sajian menu berbeda yang disajikan sehingga tamu bisa rasakan menu-menu yang berbeda setiap harinya.

Untuk menu pembuka berbagai jajanan khas buka puasa termasuk es teler, es doger, kolak pisang, es dalimun, lapis india, ketan srikaya, es suri cincau selasih, es shanghai, kue bugis, es buah kelapa, es lambada dan banyak lagi termasuk dalam varian paket menu ini.

Pada menu pokok ada menu ayam goreng lengkuas, daging masak lengkuas, oseng-oseng daging campur, ayam kalio, rolade ikan saus kacang, daging ca sayuran dan banyak lagi.

Menu sup pun tak kalah bervariasi seperti sup baso ikan jamur, sup kimlo, sup ayam kembang tahu, sup ikan asam pedas dan lain-lain.

Berbagai pilihan paket sajian Ramadhan di HBI ini bisa dinikmati tentunya selama Ramadhan mulai Rp 60 ribu nett/pax.

"Tidak hanya untuk tamu yang menginap, paket menu ini juga bisa dinikmati tamu umum yang ingin bersantap walaupun tidak menginap," kata Ana.

Untuk lakukan reservasi, tamu bisa langsung datang atau menghubungi 0511 3251008 atau 0511 3253007.

Berlokasi di Jalan A Yani kilometer 4,5 Banjarmasin, tak hanya sebagai alternatif lokasi menikmati buka puasa spesial, HBI juga bisa menjadi titik singgah strategis bagi para tamu bisnis maupun pelancong yang menghabiskan waktu di Banjarmasin.

Karena Hotel Banjarmasin International berlokasi tidak jauh dari pusat Kota Banjarmasin, serta hanya sekitar 45 menit dari Bandar Udara Syamsuddin Noor dan hanya sekitar 30 menit dari Pelabuhan Laut Trisakti.

Hotel berbintang tiga ini memiliki total 120 kamar dengan berbagai tipe, mulai dari Superior Single, Superior Double, Deluxe Single, Deluxe Double, Executive, Junior Suite, Family Room hingga Suite.

Kamar-kamar juga memiliki beragam fasilitas termasuk air conditioner, televisi dengan lebih dari 20 channel, mini bar, IDD Telephone dan 24 jam room service dan akses ke Bumbu Cafe Coffee Shop. (Achmad Maudhody)