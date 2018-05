All New Ertiga Akan Dilaunching Bulan Ini, Sudah Bisa Indent Pre Launching Mulai Sekarang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sambut Ramadhan dan diikuti musim mudik Lebaran 1439 Hijriah, Suzuki akan segera rilis Suzuki All New Ertiga.

Untuk pasar Kalimantan Selatan (Kalsel), peluncuran salah satu mobil tipe andalan Suzuki untuk keluarga ini akan digelar di minggu kedua Bulan Mei 2018 ini.

Dijelaskan Branch Manager Mitra Suzuki Banjarmasin, Doddy Sancoko, All New Ertiga memang ditargetkan sebagai kendaraan yang nyaman bagi keluarga termasuk untuk perjalanan mudik.

"Jadi peluncuran All New Ertiga akan berbarengan dengan euforia jelang Lebaran Tahun 2018 ini," kata Doddy.

Suzuki All New Ertiga dilengkapi berbagai pembaharuan termasuk bodi yang lebih lebar dan panjang tunjang kenyamanan penumpang.

Segudang fitur terbaru juga disematkan, seperti projector headlamps, LED Rlrear combination lamps with light guides, smart entry, push start and stop button hingga head unit touch screen.

Dari sisi dapur pacu, All New Ertiga juga ditenagai mesin baru yaitu K15B 1500 cc DOHC VVT yang semakin bertenaga dan efisien.

Agar tak ketinggalan miliki Suzuki All New Ertiga, konsumen juga sudah mulai bisa mengikuti indent pre launching All New Ertiga di Mitra Suzuki.

"Mulai saat ini sudah bisa ikuti indent pre launching, cukup dengan membayar booking fee saat ini dan bisa dapatkan unit Suzuki All New Ertiga di Bulan Mei 2018," kata Doddy. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)