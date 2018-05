Hasil AS Roma vs Liverpool Skor Akhir 4-2 : Walau Kalah, Salah Cs Tetap ke Final Liga Champion

Hasil Semifinal Liga Champions AS Roma vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil akhir AS Roma vs Liverpool dalam leg 2 Semifinal Liga Champion 2017/2018 adalah 4-2. Walaupun Liverpool kalah saat bertandang di Stadion Olimpico, Rabu (2/5/2018) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB. The Reds tetap melangkah ke final dengan keunggulan agregat 7-6.

AS Roma sudah menekan pertahanan Liverpool sejak awal pertandingan, namun belum masih mengancam gawang yang dikawal Karius.

Alih-alih mencetak gol pembuka, AS Roma malah harus tertinggal pada menit 9. Berawal dari kesalahan Nainggolan melakukan operan yang malah mengarah ke Firmino.

Melakukan serangan balik cepat, Firmino kemudian menyodorkan bola kepada Sadio Mane, yang dengan tenang melepaskan tendangan terukur dari dalam kotak penalti. Liverpool unggul 1-0.

Unggul 1-0, para punggawa Liverpool tidak mengendurkan serangan. Bahkan di menit 13, Mohamed Salah mencoba menciptakan peluang melalui tendangan dari luar kotak penalti, namun masih belum menemui sasaran.

Memasuki menit 15, giliran Liverpool yang melakukan blunder.

Gol terakhir :

Bek The Reds, Dejan Lovren, yang berusaha menyapu bola dari wilayah pertahanan Liverpool. Namun, sepakan dia justru mengenai kepala James Milner yang membuat si kulit bulat masuk ke gawang Liverpool.

Kedua tim saling melakukan jual beli serangan, Mane pun mencoba peruntungan melalui tendangan dari luar kota penalti, namun masih belum mengarah ke gawang.

Pada menit ke-26, Liverpool kembali memimpin dengan skor 2-1. Berawal dari eksekusi sepak pojok yang dilakukan James Milner, bola liar di udara kemudian ditanduk oleh Georginio Wijnaldum tanpa bisa dihalau penjaga gawang Roma, Alisson Becker.