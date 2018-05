Waw, Barito Putera dan Tiga Tim Asal Banua Tergabung di Zona 13 Piala Indonesia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drawing untuk gelaran Piala Indonesia 2018 telah dilakukan di Stadion Pakansari Bogor hari ini Kamis (3/5/2018).

Tercatat ajang ini akan diikuti oleh total 127 tim, yang terdiri atas 18 tim Liga 1, 24 tim Liga 2 dan 85 tim dari Liga 3.

Ajang ini akan dimulai dengan beberapa fase, yakni babak 128 besar, 64 besar, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal dan final.

Pada babak 128 besar, tim peserta dibagi ke dalam 16 zona dan empat tim asal Kalsel yakni Barito Putera, Martapura FC, Peseban Banjarmasin dan Kotabaru FC ikut tergabung di Zona 13.

Pengundian lawan masing-masing tim di Zona 13 sendiri sudah ditentukan, dan berikut ini merupakan daftar lengkapnya.(banjarmasipost.co.id/Frans Rumbon)

Zona 13 Piala Indonesia 2018 :

* Kotabaru FC vs Barito Putera.

* Persibeng Bengkayang vs Martapura FC.

* Persipon Pontianak vs Kalteng Putra.

* Peseban Banjarmasin (masih menunggu pengganti Persebun Pangkalan Bun yang mundur).