Wow, Airport Fashion Yoona SNSD Tampak Cantik dan Modis, Harganya Ternyata Bikin Syok!

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Siapa yang tak kenal dengan girlband SNSD atau Girl’s Generation dari Korea Selatan.

Grup cewek-cewek cantik ini begitu terkenal, bahkan di Indonesia banyak penggemar mereka.

Belum lama ini, seorang anggotanya, Im Yoona atau lebih dikenal sebagai Yoona SNSD memukau masyarakat dengan penampilan apik, cantik dan mewahnya saat berada di Bandar Udara Internasional Incheon, Korea Selatan.

Selama ini, para selebriti Negeri Ginseng itu memang dikenal sering berpenampilan ciamik dan modis ketika bepergian, terutama ketika berada di bandara.

Tak heran jika di sana ada istilah airport fashion atau fashion bandara untuk mereka.

Penampilan modis mereka saat di bandara kerap menjadi perhatian publik, terutama sekali bagi media dan warga setempat penyuka fashion.

Dikutip dari media online berbahasa Korea,Money Today atau mt.co.kr, Yoona pada Rabu (2/5/2018) berangkat ke New York, AS melalui Bandar Udara Internasional Incheon, menghadiri acara peragaan busana Prada 2019 sebagai selebriti perwakilan Korea Selatan.

Peragaan busana itu bertajuk Prada Cruise yang diadakan di New York, AS pada 4 Mei 2018.

Yoona saat di bandara memakai jaket bewarna krem ​​dalam bentuk gaun dan bergaya anak muda.

Dia melengkapi gaya trendinya dengan tas, kaus kaki dan sepatu bewarna yang menampilkan karakter komik Kitsch.