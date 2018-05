Ada yang Beda Tahun Ini, 2 Minggu Jelang Ramadan Harga Malah Turun, Ini Daftar Harganya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bukan rahasia umum, jelang bulan puasa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

Namun, dua minggu jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok malah cenderung masih stabil, harga bawang yang sebelumnya naik kini mulai turun.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel, Birhasani mengatakan, harga barang kebutuhan pokok masih stabil. Harga bawang juga sudah mulai turun.

Disebutkannya seperti gula untuk kualitas baik harga tertinggi masih Rp 12 ribu per kilogram, Gulaku harga tertinggi Rp 14.000, minyak goreng kemasan isi satu liter harga tertinggi Rp 15 ribu, minyak goreng curah kuning Rp 11 ribu per liter, minyak goreng sederhana Rp 12 ribu per liter.

Daging sapi beku harganya Rp 80 ribu per kilogram, daging sapi paha belakang Rp 180 ribu per kilogram, has dalam per kilogram Rp 145 ribu, daging has luar dan paha depan masing-masing Rp 125 per kilogram, sandung lemur Rp 100 ribu per kilogram, tetelan mulai Rp 60 ribu sampai Rp 80 ribu.

“Kalau untuk ayam Rp 36 ribu per kilogram, ayam kampung Rp 75 ribu per kilogram. Itu merupakan harga tertinggi,” katanya, Jumat (4/5).

Dia juga menyebutkan untuk harga bawang merah sedang mulai Rp 35 ribu sampai Rp 38 ribu per kilogram. Bawang putih kating mulai Rp 20 ribu per kilogram sampai Rp 35 ribu per kilogramnya, bawang putih honan harga tertinggi Rp 30 ribu per kilogram.