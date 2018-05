Jadwal Siaran Langsung (Live TV) Liga Inggris Pekan 37 - Chelsea Vs Liverpool Live RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Inggris 2017/2018 masih panas untuk disaksikan meski sudah diketahui juaranya yakni Manchester City.

Saat ini, Liga Inggris sudah memasuki pekan 37. Sejumlah laga menarik bakal tersaji di pekan ini.

Yang paling panas adalah laga Chelsea vs Liverpool yang akan berlangsung, Minggu (6/5/2018) yang disiarkan langsung (live) RCTI dan beIN Sport 1.

selain itu, laga lainnya juga layak dinantikan seperti pembuka pekan 37, Brighton vs Manchester United dan Manchester City vs Huddersfield.

Jadwal Liga Inggris Pekan 37

Sabtu, 05 Mei 2018

Brighton vs Manchester United | 02:00 WIB (beIN Sport 1)

Stoke City vs Crystal Palace | 18:30 WIB (beIN Sport 1)

Bournemouth vs Swansea | 21:00 WIB (beIN Sport 3)

Leicester vs West Ham | 21:00 WIB (beIN Sport 2)

Watford vs Newcastle | 21:00 WIB

West Brom vs Tottenham | 21:00 WIB (beIN Sport 1)

Everton vs Southampton | 23:30 WIB (MNC TV/(beIN Sport 1)

Minggu, 06 Mei 2018

Manchester City vs Huddersfield | 19:30 WIB (beIN Sport 1)

Arsenal vs Burnley | 22:30 WIB (beIN Sport 3)

Chelsea vs Liverpool | 22:30 WIB (RCTI/(beIN Sport 1)

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah