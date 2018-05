Klasemen & Jadwal Siaran Langsung (Live) Pekan 7 Liga 1 2018 Jumat (4/5) : Madura Utd vs Persib!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung pekan 7 Liga 1 2018 hari ini, Jumat (4/5/2018) dibuka laga Persipura Jayapura vs Borneo FC yang disiarkan lewat tayangan live streaming.

Laga pekan 7 Liga 1 antara Persipura Jayapura vs Borneo FC akan dimulai pukul 13.30 WIB, yang bisa diakses lewat tayangan streaming Vidio.com.

Laga yang cukup penting buat tuan rumah mengembalikan kepercayaan diri, setelah pekan lalu Persipura Jayapura menderita kekalahan pertama mereka di Liga 1 2018 dari Arema Malang.

Kekalahan yang membuat mereka terancam tergeser dari puncak klasemen.

Baca: Hasil Liga Europa - Kalah Atas Atletico Madrid, Arsenal Gagal ke Final, Skor Akhir 1-0

Sebaliknya, Borneo FC juga dalam kondisi wajib menang setelah dalam beberapa pekan terakhir kerap kehilangan poin penting.

Hari ini, Liga 1 2018 juga dipanaskan laga Madura United vs Persib Bandung, mulai pukul 15.30 WIB.

Persib Bandung datang ke markas Madura United dengan kondisi prima, lantaran pekan lalu mereka 'istirahat' setelah laga melawan musuh bebuyutan Persija Jakarta ditunda.

Laga pekan 7 Liga 1 2018 hari ini ditutup laga Bhayangkara FC vs PS Tira. Laga ini jadi partai pertama yang digelar di Stadion PTIK.

Dilansir dari liga-indonesia.id, berikut jadwal pekan ketujuh Liga 1 2018:

- Jumat, 4 Mei 2018

* Persipura Jayapura vs Borneo FC

Stadion Mandala, 13.30 WIB, Streaming Vidio.com

* Madura United vs Persib Bandung

Stadion Ratu Pamelingan, 15.30 WIB, Live Indosiar

* Bhayangkara FC vs PS Tira

Stadion PTIK, 15.30 WIB, Live O Channel

- Sabtu, 5 Mei 2018

* PSMS Medan vs Barito Putera

Stadion Teladan, 15.30 WIB, Live Indosiar

* Bali United vs Sriwijaya FC

Stadion Kapten I Wayan Dipta, 18.00 WIB, Live Indosiar

- Minggu, 6 Mei 2018

* Perseru Serui vs Persija Jakarta

(Ditunda)

* Persebaya Surabaya vs Arema FC

Stadion Gelora Bung Tomo, 15.30 WIB, Live Indosiar

* PSM Makassar vs Mitra Kukar

Stadion Andi Mattalatta, 18.00 WIB, Live Indosiar

- Senin, 7 Mei 2018

* PSIS Semarang vs Persela Lamongan

Stadion Maguwoharjo, 18.30 WIB, Live O Channel

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)