IDI HSU Gelar Simposium Penanganan Terbaik untuk Pasien Gangguan Fungsi Ginjal

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Second Amuntai Symposium yang mengangkat tema comprehensive management on kidney disease for better quality of life di Aula Idham Khalid, Sabtu (5/5/2018).

Ketua pelaksana dr Endang Rusliany Sp.OG M.Kes mengatakan kegiatan ini adalah kali kedua yang dilaksanakan di HSU, sekaligus memperingati Hari Jadi ke-66 Kabupaten HSU.

Tema seminar ini dipilih karena masih cukup tingginya angka pasien gangguan fungsi ginjal di HSU.

Baca: Beredar, Foto Mirip Anies Baswedan Tidur di Kabin Pesawat Penerbangan First Class

Baca: Viral! Tak Ada Biaya Sekolah, Siswi SD Banjarbaru Tulis Surat untuk Paman Birin dan Presiden Jokowi

Baca: Ini Hukum Ziarah Kubur Menjelang Bulan Puasa Ramadhan Menurut Ustad Abdul Somad

"Dengan kegiatan ini diharapkan para tenaga medis mengetahui dengan jelas gejala gangguan fungsi ginjal dan dapat melakukan penanganan secara komprehensif," ujarnya.

Dengan demikian para tenaga medis dapat memberikan penanganan pasien dengan baik sehingga mampu menurunkan angka penderita gangguan fungsi ginjal.

"Juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien," ungkapnya.

Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indinesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia(PPNI).