Jadwal Siaran Langsung (Live) Liga Inggris Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris malam ini, Sabtu (5/5/2018) di MNC TV akan diwarnai laga Everton vs Southampton.

Laga Everton vs Southampton akan disiarkan langsung mulai pukul 23.30 WIB.

Sementara itu, laga big match Chelsea vs Liverpool akan berlangsung besok Minggu (6/5/2018) yang disiarkan langsung oleh RCTI.

Laga yang bisa jadi pemanasan Liverpool untuk menjaga konsistensi sebelum melawan Real Madrid di Final Liga Champions.

Liga Inggris memang sudah memiliki juara Manchester City. Tapi jelas, liga Inggris tetap layak untuk disimak.

Jadwal Liga Inggris Pekan 37

Sabtu, 05 Mei 2018

Brighton vs Manchester United | 02:00 WIB (1-0)

Stoke City vs Crystal Palace | 18:30 WIB (beIN Sport 1)

Bournemouth vs Swansea | 21:00 WIB (beIN Sport 3)

Leicester vs West Ham | 21:00 WIB (beIN Sport 2)

Watford vs Newcastle | 21:00 WIB

West Brom vs Tottenham | 21:00 WIB (beIN Sport 1)

Everton vs Southampton | 23:30 WIB (MNC TV/(beIN Sport 1)

Minggu, 06 Mei 2018

Manchester City vs Huddersfield | 19:30 WIB (beIN Sport 1)

Arsenal vs Burnley | 22:30 WIB (beIN Sport 3)

Chelsea vs Liverpool | 22:30 WIB (RCTI/(beIN Sport 1)

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)