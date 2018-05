Karyawan BPF Banjarmasin Kembali Sedot Darah, Kali Ini 200-an Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keperdulian terhadap sesama terus dilakukan oleh kantor Best Profit Futures (BPF) Banjarmasin dimana pada Sabtu (5/5/2018) melakukan kegiatan donor darah.

Donor darah ini sendiri diikuti para karyawan serta warga masyarakat umum bertempat di kantor Best Profit Futures Banjarmasin di Jalan A Yani Km2.

Sekitar 200 pendonor pun mendonorlkan darah mereka pada kegiatan yang dilakukan bersama PMI Proivinsi Kalsel ini.

Kepala Cabang Best Profit Futures Banjarmasin, Adriyan, mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin pihaknya per 4 bulan dalam setahun dari program Best Banjar Peduli kantor Best Profit Futures Banjarmasin.

"Kegiatan berbagi setetes darah bagi yang membutuhkan . Seluruh karyawan BPF Banjarmasin sangat ikhkas dan sangat senang bisa berbagi dengan sesama," tuturnya.

Kegiatan ini masih rangkaian dari ulang tahun Kantor BPF yang ke-5 dimana banyakmasyrakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.(BANJARMASINPOST.CO.ID/Irfani)