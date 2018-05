Buka Puasa Mulai Harga Rp 98 Ribu dan Makan Sepuasnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - SEBENTAR lagi bulan Ramadan tiba.

Manajemen Aston Banua Hotel & Convention Center menyiapkan paket menu berbuka puasa di harga murah yaitu dimulai pada harga Rp 98 ribu, sudah termasuk pajak.

Jenis makanannya bertema internasional dan Timur Tengah.

Di antaranya adalah nasi samin, kurma dan kue-kue. Konsepnya adalah prasmanan all you can eat alias bisa disantap sepuasnya.

“Jika memesan untuk 10 orang, gratis satu orang,” jelas PR Aston Banua Hotel & Convention Center, Ruth Estherlita, Jumat (28/4).

Ini bisa dipesan untuk buka puasa bareng.

Waktunya dari pukul 18.00 Wita hingga 22.00 Wita.