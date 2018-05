Cristiano Ronaldo Doakan Sir Alex Ferguson yang Alami Pendarahan Otak : Kuat Bos!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson, harus menjalani operasi darurat, Sabtu (5/5/2018) karena mengalami pendarahan di otaknya.

Mega Bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, rupanya turut mendoakan mantan pelatih Manchester United (MU), Sir Alex Ferguson, yang mengalami pendarahan otak.

Hal tersebut diungkapkan Ronaldo melalui akun media sosial pribadinya, Instagram dan Facebook.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans7 MotoGP Spanyol 2018 di Sirkuit Jerez Hari Ini : Rossi Nyerah?

"My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss!," tulis Ronaldo sembari memposting fotonya bersama Alex Ferguson.

Baca: LIVE STREAMING Indosiar Liga 1 2018 Persebaya Surabaya vs Arema Malang 15.30 WIB, Derby Jatim!

Foto tersebut kala Ronaldo masih berseragam MU. Seperti diketahui, Ronaldo sempat membela MU selama lima tahun.

Dilansir dari Tribunnews.com, berbicara dalam wawancara bersama Nike tahun lalu, Ronaldo mengatakan Mu merupakan tim berpengaruh besar dalam kesuksesannya.

Baca: Ustaz Somad Ungkap Hal Mengerikan Tentang Kasus Mirip Roy Kiyoshi, Indigo Harus Diruqyah

"Selama lima tahun di Manchester United, saya belajar tentang seni sepak bola, itu merupakan impian saya," kata Ronaldo.