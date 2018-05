Kata Marc Marquez Usai Juarai MotoGP Spanyol dan Puncaki Klasemen MotoGP 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - MotoGP Spanyol 2018 berhasil dimenangi Pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, yang berlangsung Minggu (6/5/2018).

Marc Marquez berhasil mengungguli Johann Zarco (Yamaha Tech3) dan Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, tersebut.

Ini adalah kemenangan kedua secara beruntun yang diperoleh Marc Marquez sepanjang musim kompetisi 2018.

Sebelumnya, Marquez berhasil memenangkan balapan MotoGP Americas di Circuit of the Americas, Austin, Texas, AS.

Setelah balapan usai, pebalap kelahiran Cervera, Spanyol, itu mengaku sudah yakin jika dirinya bakal memenangkan balapan.

"Kemenangan ini luar biasa dengan para penggemar yang juga luar biasa ini. Saya yakin saya bisa menang," kata Marc Marquez dikutip BolaSport.com dari Crash.

Saat awal balapan, Marquez tidak langsung berada di posisi terdepan karena posisi tersebut dikuasai oleh Jorge Lorenzo (Ducati).

Namun pada akhirnya The Baby Alien mampu melewati Lorenzo dan menciptakan gap yang lebar.

Kemenangan Marquez seolah tak terbantahkan usai tiga pebalap yang ada di belakangnya, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa, terlibat insiden yang membuat ketiganya mengakhiri balapan lebih dini.

"Saya tahu Dani Pedrosa sekuat saya, tapi anda harus selalu mengelola segala sesuatunya di sini," ujar Marquez.

Pada sisi lain, kemenangan di Jerez berhasil membuat Marc Marquez menggusur posisi Andrea Dovizioso dari puncak klasemen pebalap MotoGP 2018.

Pemegang enam gelar juara dunia balap motor itu kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 70 poin, atau unggul 12 poin dari Johann Zarco yang berada pada peringkat dua.