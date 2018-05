LIVE STREAMING Persegres vs PSS Sleman Liga 2 Pekan 3, Ini Link Live Streaming Youtube Liga1 Match

Jadwal Persegres vs PSS Sleman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Partai seru bakal tersaji dalam lanjutan Liga 2 pekan 3 sore ini antara Persegres Gresik United vs PSS Sleman. Laga Persegres vs PSS Sleman akan dimulai pada Minggu (6/5/2018) pukul 16.00 Wib.

Laga Persegres vs PSS Sleman di Liga 2 tidak disiarkan langsung di tv nasional, tetapi dapat ditonton secara Live Streaming. Live Streaming Persegres vs PSS Sleman juga dapat ditonton di channel Youtube resmi Liga1Match. (Link Live Streaming Persegres vs PSS Sleman di akhir berita).

Hasil positif yang diraih Persegres Gresik United pada dua laga membuat tim berjuluk Kebo Giras ini optimis meraih kemenangan kontra PSS Sleman, Minggu (6/4/2018), di Stadion Gelora Joko Samudro.

Pelatih Persegres Gresik United, Puji Handoko, mengatakan hasil satu poin pada pertandingan lalu menjadi modal timnya meraih poin penuh kontra Sleman nanti.

Ditambah kondisi tim yang kondusif serta tidak ada pemain yang mengalami cedera bisa menambah kepercayaan pemain untuk meraih hasil maksimal.

"Dua laga yang positif menjadi modal berharga kita. Sampai hari ini, alhamdulillah pemain dalam kondisi bagus semua. Kita sudah siap menghadapi Sleman Minggu nanti," ujar Puji usai latihan yang dikutip dari bolasport.com, Jumat (4/4/2018).

