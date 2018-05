Sudah 22 Tahun di Belantika Musik, Ini Pengorbanan Sheila on 7

Band Sheila On 7 beraksi dalam program Selebrasi (Selebritas Beraksi) Kompas.com, yang disiarkan langsung melalui media sosial Kompas.com dari Coffee War, Kemang Timur, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2018). Duta, Eros, Adam, dan Brian berbincang soal singel terbaru mereka yang berjudul Film Favorit.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini, 6 Mei 2018, grup band Sheila on 7 merayakan 22 tahun berkarya di belantika musik Indonesia.

Bukan hal mudah bagi band yang berawal dari sekumpulan siswa di Yogyakarta itu untuk mempertahankan eksistensi selama lebih dari dua dekade.

Banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi band yang kini beranggotakan Akhdiyat Duta Modjo (vokalis), Adam Muhammad Subarkah (bassist), Eross Candra (gitaris), dan Brian Kresna Putro (drummer) itu.

Ada pengorbanan yang mereka lakukan. Mulai dari meninggalkan bangku kuliah hingga kehilangan 2 anggota band.

Ya, Duta dan Adam meninggalkan bangku kuliah untuk fokus bersama Sheila on 7.

Duta meninggalkan kegiatan akademisnya di jurusan Mekanisasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Adam tidak menyelesaikan kuliah di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM.

Eross-lah yang berhasil meyakinkan kedua rekannya menjalani kehidupan bersama Sheila on 7.

"Kenapa Sheila on 7 main band? Sebegini bisa sampai 18 tahun karena modalnya cuma 1, Sheila on 7 ngeband karena senang bukan karena disuruh siapa pun," kata Duta saat Sheila on 7 bermain di SMAN 5 Denpasar, Bali, pada medio 2014 lalu.

"Jadi apa pun yang kalian lakukan setelah SMA lulus, nih, pilih jurusan yang kalian benar-benar suka, jangan sampai kalian pilih jurusan yang disuruh orang. Jadi maksud saya, cintai apa yang kalian lakukan, jangan sampai kalian ngelakuin hal yang kalian enggak suka, tetapi yang positif, ya," tambahnya diiringi tepuk tangan meriah para siswa.

Satu juta kopi Pengorbanan Duta dan Adam berbuah. Pada 1998, Sheila on 7 merekam album pertama. Di bawah naungan Sony Music Entertainment Eross dan kawan-kawan mengeluarkan delapan album, mulai dari Sheila on 7 (1999) hingga Musim yang Baik (2014).

