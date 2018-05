VIDEO - Piala Sudirman, Ajang Kemunculan Bibit-bibit Atlet Karateka Lemkari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pembinaan terhadap karateka terus dilakukan Pengprov Lemkari Kalsel untuk meningkatkan prestasi, salah satunya melalui kejuaraan internal.

Seperti halnya Kejuaraan Karate Lembaga Karate-do Indonesia (Lemkari) antar ranting se-Kalsel Piala Sudirman 2018 yang digelar Sabtu (5/5/2018) dan Minggu (6/5/2018) di Aula LPMP, Kota Banjarbaru.

Sebanyak 183 atlet terbaik dari 14 ranting, dojo, club se-Kalimantan Selatan berkompetisi meraih prestasi di ajang memperebutkan piala sang Ketua Pengprov Lemkari Kalsel, Sudirman Umar.

Hasil latihan di masing-masing ranting, dojo, club, sangat terlihat kemajuannya. Baik nomor pertandingan Kata (jurus) maupun Kumite (pertarungan) sama-sama meningkat kualitas tekniknya.

Juara di setiap kelompok umur, usia dini (7-9 tahun), Pra Pemula (10-11 tahun), Pemula (12-13 tahun), Kadet (14-15 tahun) dan Junior (16-17 tahun) cukup merata di beberapa daerah.

Seperti halnya Dojo Kayu Abang dari Tanah Laut, yang banyak meraih juara di nomor Kata dan Kumite. Kemudian Sinergi Karate Club dari Banjarbaru dan Banjarmasin.

Ketua Pengprov Lemkari Kalsel yang juga ketua panitia kejuaraan, menyatakan, dari hasil kejuaraan ini banyak muncul bibit-bibit baru karateka Lemkari.

"Sesuai misi kami meregenerasi atlet, alhamdulillah tercapai. Usia dini, pra pemula bermunculan bibit baru yang nantinya biaa diandalkan," terang karateka Dan V ini.

Menurut Sudirman, ini juga tak lepas dari peran para pelatih di beberapa pengurus kota dan kabupaten yang tak kenal lelah membina murid-muridnya.

Selanjutnya, Sudirman akan terus mengarahkan bidang pembinaan prestasi Lemkari Kalsel untuk menggali ilmu kepelatihan demi kemajuan Lemkari di Kalsel

"Dengan even ini sudah terlihat hasilnya dan kami pun terus berupaya agar para atlet wajah baru bisa meningkat prestasinya secara berjenjang, tak hanya di perguruan tapi juga di even antar perguruan, baik even lokal, regional dan nasional, tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah)