Prediksi Pemain & Jadwal Siaran Langsung (Live) PSIS vs Persela Pekan 7 Liga 1 2018

PSIS Semarang vs Persela Lamongan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 pekan 7 hari ini, Senin (7/5/2018) akan menyajikan laga PSIS Semarang vs Persela Lamongan di O Channel (Live O Channel) diprediksi berlangsung sengit.

Laga PSIS Semarang vs Persela Lamongan bisa pula disaksikan lewat tayangan live streaming via vidio.com. Live Streaming PSIS Semarang vs Persela Lamongan bisa diakses mulai pukul 18.30 WIB.

Tuan rumah PSIS Semarang mengusung misi menjauh dari zona degradasi saat melawan Persela.

PSIS kini ada di dasar klasemen Liga 1 2018 dengan raihan 5 angka.

Sementara sang tamu, tengah dalam trend positif setelah pekan lalu sukses membungkam PSMS Medan 4-1.

Sebaliknya, pekan lalu tuan rumah kalah dari Perseru Serui.

Pelatih kepala Persela Lamongan, Aji Santoso, menyebut timnya dalam kondisi bagus sebelum melakoni laga tandang ke markas PSIS Semarang.

Hal itu tidak lepas dari raihan kemenangan laga kandang sebelumnya dengan skor 4-1 kala menjamu PSMS Medan.

