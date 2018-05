Gila! Madonna Kenakan Mahkota Rancangan Rinaldy Yunardi di Met Gala 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Madonna menghebohkan dengan hiasan mahkotanya karya Rinaldy Yunardi.

Mahkota emas karya Rinaldy Yunardi dikenakan Madonna dalam acara Met Gala 2018.

Bukan hanya satu, kalung rosary karya Rinaldy Yunardi juga dikenakan Madonna yang mengenakan gaun hitam di Met Gala 2018.

Pantauan banjarmasinpost.co.id, Madonna membagikan aksesori karya Rinaldy Yunardi di akun instagram miliknya.

Mahkota dengan lambang salib, berhiaskan kilauan batu permata.

Dua foto yang diunggah Madonna bahkan mentag nama Rinaldy Yunardi.

"i am here to serve", tulis Madonna.

Sementara itu, kabar membahagikan ini diunggah oleh Rinaldy di akun Instagramnya, Selasa (8/5/2018).

“Keinginan dan harapanku akhirnya tercapai, karyaku dikenakan Queen @madonna seorang Diva legendaris yang sangat kukagumi dan kucintai di acara bergensi #METGALA #heavenlybodies,” tulis Rinaldy Yunardi yang membagikan video cuplikan Madonna di Met Gala 2018.

Prestasi Rinaldy sebagai perancang aksesoris mewah memang tak diragukan lagi.