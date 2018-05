Jadwal Pekan 4 dan Klasemen Liga 2 2018 - Semen Padang vs Persika, Persegres vs PSIM Live TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga 2 2018 bakal memasuki pekan 4. Sejumlah laga menarik tersaji di pekan 4 Liga 2 2018 yang dimulai, Rabu (9/5/2018).

Laga Semen Padang vs Persika Karawang bakal membuka pekan 4 Liga 2 2018. Pertandingan wilayah Barat yang berlangsung, Rabu (9/2/2018) ini akan disiarkan langsung dan live streaming TV One.

Sementara, untuk wilayah timur, laga yang disiarkan langsung TV One adalah Persegres Gresik United vs PSIM Yogyakarta, Kamis (10/5/2018).

Baca: Live Streaming RCTI Home United vs Persija Jakarta Semifinal Zona ASEAN Piala AFC 2018 Malam Ini

Baca: Live JTV! Live Streaming Persibo vs Madura United Piala Indonesia 2018 via Streaming JTV Sore Ini

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live TV) Liga Inggris Tengah Pekan Ini - Demi Tiket Liga Champions

Sedangkan laga lainnya, Persib Balikpapan vs Persigo Semeru FC, Rabu (9/5/2018) dan Perserang Serang vs Persibat Batang, Kamis (10/5/2018) disiarkan secara live streaming via channel youtube Liga1Match.

Berikut klasemen Liga 2 2018

Jadwal Pekan 4 Liga 2 2018