Jadwal Pekan 8, Top Skorer dan Klasemen Liga 1 2018 - Persib vs Persipura, Arema vs PSM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga 1 2018 bakal memasuki pekan 8. Sejumlah laga menarik bakal tersaji di pekan 8 Liga 1 2018 ini.

Di antara laga yang menjadi perhatian adalah Persib Bandung vs Persipura Jayapura dan Persija Jakarta vs Madura United, Sabtu (12/5/2018).

Selain itu, laga penutup pekan 8 juga layak dinanti yakni Arema FC vs PSM Makassar, Minggu (13/5/2018).

Baca: LIVE STREAMING Home United vs Persija Piala AFC 2018 Malam Ini - Link Live Streaming RCTI

Baca: Live RCTI! Live Streaming Home United vs Persija Semifinal Piala AFC 2018 Malam Ini

Laga-laga ini akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, O Channel dan Vidio.com.

Namun, belum ada rilis resmi soal laga yang disiarkan langsung nantinya.

Baca: Live JTV! Live Streaming Persibo vs Madura United Piala Indonesia 2018 via Streaming JTV Sore Ini

Sejauh ini, Persipura masih memimpin klasemen sementara Liga 1 2018. Namun, posisinya masih rawan digeser Madura United dan tim lainnya.

Sedangkan top skorer sementara diduduki Douglas Packer dari Barito Putera yang mengokleksi 7 gol.

Baca: Jadwal Pekan 4 dan Klasemen Liga 2 2018 - Semen Padang vs Persika, Persegres vs PSIM Live TV One

Top Skorer Liga 1 2018

Klasemen Liga 1 2018

Jadwal Pekan 8 Liga 1 2018

Jumat, 11 Mei 2018

PS Tira vs PSMS Medan | 15:30 WIB

Borneo FC vs Persebaya | 15:30 WIB

Persela vs Perseru | 18:30 WIB

Sabtu, 12 Mei 2018

Mitra Kukar vs Bali United | 15:30 WIB

Sriwijaya FC vs Bayangkara FC | 15:30 WIB

Persib vs Persipura | 18:30 WIB

Barito vs PSIS Semarang | 18:30 WIB

Persija vs Madura | 21:00 WIB

Minggu, 13 Mei 2018

Arema FC vs PSM Makassar | 18:30 WIB

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah