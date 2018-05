Mau Beli Gadget? Toko Ponsel di Banjarmasin Ini Selalu Tawarkan Promo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketatnya persaingan penjualan handphone dan smartphone di Banjarmasin, Arthomoro Seluler selalu menawarkan promo. Diungkapkan Tim Promosi Arthomoro Seluler, Agustin.

Dia mengatakan, saat ini menggeber promo Iphone berhadiah voucher belanja. Periode promo 30 April sampai 13 Mei 2018.

Disebutkannya, ada Voucher Belanja Acesorries Rp 100.000 untuk pembelian Iphone 5SE All Variant dan all Colour garansi Apple Internasional. Pembelian Iphone 6S All Variant dan All Colour dengan garansi resmi dan garansi Apple Internasional.

Masih voucher yang sama juga didapatkan konsumen yang melakukan pembelian Iphone 6S+ All Variant dan All Colour garansi resmi dan garansi Apple Internasional. Iphone 7 All Variant dan All Colour dengan garansi resmi, serta pembelian Iphone 7+ All Variant dan All Colour dengan garansi resmi.

“Bagi yang ingin mendapatkan voucher belanja Accesories Rp 200.000, setiap pembelian Iphone 7 All Variant dan All Colour garansi Apple Internasional, Iphone 7+ All Variant dan All Colour garansi dari Apple Internasional, Iphone 8 All Variant dan All Colour garansi resmi dan garansi Apple Internasional,” jelasnya.

Dia juga menyebutkan, setiap pembelian Iphone 8+ All Variant dan All Colour garansi resmi dan garansi Apple Internasional, serta pembelian Iphone X All Variant dan All Colour garansi resmi dan garansi Apple Internasional juga mendapatkan voucher belanja accecories Rp 200.000.

Tidak hanya itu, ada promo Samsung berhadiah voucher belanja, berlaku untuk periode 30 April sampai 13 Mei 2018.

Promo Ramadhan Hippo.Promo Saver Hippo, Whist Premium Car Charger

Hanya Rp 89.000. Power Bank

Stan 6600mah hanya Rp 99.000 dan Stan 13.200mah Rp 169.000. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)