Jadwal Siaran Langsung (Live) RCTI Leicester City vs Arsenal Liga Inggris Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung RCTI (Live RCTI) Leicester City vs Arsenal di laga tunda Liga Inggris malam ini berlangsung, Kamis (10/5/2018).

Laga Leicester City vs Arsenal akan digelar di Stadion King Power juga didiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Sedangkan link live streaming Leicester City vs Arsenal juga dapat ditonton di situs resmi beinsport.com atau penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, nontonliga.com, sagahtv.xyz dan tvonlinebola.com.

Laga Leicester City vs Arsenal merupakan laga terakhir Arsene Wenger di Liga Inggris.

Sebelumnya pelatih Arsenal, Arsene Wenger baru saja memimpin Arsenal meraih hasil mengesankan dalam partai terakhirnya di kandang The Gunners.

Pada Minggu (6/5/2018) di Stadion Emirates, Arsenal menang telak 5-0 atas Burnley pada pertandingan ke-36 Tim Meriam London di Liga Inggris.

Gol-gol Arsenal dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang (menit ke-14 dan 75), Alexandre Lacazette (45'), Sead Kolasinac (54'), dan Alex Iwobi (64').

Laga itu menjadi penampilan terakhir Arsenal di kandang musim ini.

Pertandingan ini pun tidak akan mempengaruhi posisi kedua tim di klasemen Liga Inggris.

Arsenal mengamankan zona europa di posisi 6, sedangkan Leicester City masih berada di posisi 9.

Jadwal Liga Inggris Pekan 38

Kamis, 10 Mei 2018

Chelsea vs Huddersfield | 01:45 WIB

Leicester vs Arsenal | 01:15 WIB (Live RCTI)

Man City vs Brighton | 02:00 WIB

Tottenham vs Newcastle | 02:00 WIB

Jumat, 11 April 2018

West Ham vs Man United | 01:45 WIB

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah