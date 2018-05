Klasemen & Jadwal Siaran Langsung (Live) TV One Liga 2 Pekan 4 Hari Ini : Semen Padang vs Persika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 2 2018 yang memasuki pekan 4 hari ini, Rabu (9/5/2018) akan menyajikan laga Semen Padang vs Persika Karawang dari Grup Wilayah Barat.

Laga Liga 2 pekan 4 Semen Padang vs Persika Karawang dijadwalkan disiarkan langsung oleh TV One (live TV One) mulai pukul 15.30 WIB.

Laga bigmatch, mengingat Semen Padang dan Persika Karawang hanya terpaut satu anak tangga di papan klasemen Liga 2 Wilayah Barat.

Semen Padang ada di posisi 2 dengan 6 poin, sementara Persika Karawang ada di peringkat 3 dengan 5 poin.

Sedangkan laga lainnya di wilayah timur, Persib Balikpapan vs Persigo Semeru FC, Rabu (9/5/2018) juga akan disiarkan langsung tapi lewat tayangan live streaming Youtube Liga1Match mulai pukul 19.00 WIB.

Di wilayah timur, hari ini juga berlaga Martapura FC vs Blitar United FC. Misi bangkit Martapura FC yang jadi semifinalis Liga 2 musim 2017 lalu.

Sementara untuk esok hari, laga yang disiarkan langsung TV One adalah Persegres Gresik United vs PSIM Yogyakarta, Kamis (10/5/2018).

Juga laga Perserang Serang vs Persibat Batang, Kamis (10/5/2018) disiarkan secara live streaming via channel youtube Liga1Match.

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)