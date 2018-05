LIVE STREAMING Semen Padang vs Persika Karawang Liga 2 Pekan 4 via Streaming TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Semen Padang vs Persika Karawang dari Grup Wilayah Barat akan mewarnai Jadwal siaran langsung Liga 2 2018 yang memasuki pekan 4 hari ini, Rabu (9/5/2018) di TV One (live TV One).

Laga Liga 2 pekan 4 Semen Padang vs Persika Karawang bisa juga disaksikan lewat live streaming TV One mulai pukul 15.30 WIB (link streaming ada di bawah).

Persika Karawang menargetkan meraih tiga poin saat menghadapi Semen Padang dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang digelar di Stadion H Agus Salim Padang ini.

Baca: Jadwal MotoGP Prancis 2018 di Le Mans, Jawaban Menohok Marquez untuk Cal Crutchlow yang Sindir Honda

Baca: Kickoff! Berikut Daftar Susunan Pemain Martapura FC vs Blitar United Pekan 4 Liga 2 2018

Pelatih Persika Ricky Nelson optimistis bisa mengalahkan Semen Padang.

"Kami memiliki target promosi ke Liga 1 tahun depan. Untuk itu kami tidak boleh kehilangam poin dalam setiap pertandingan. Begitu pun saat menghadapi Semen Padang," ujar Ricky, Selasa (8/5/2018) dilansir banjarmasinpost.co.id dari Kompas.com.

Baca: Live Streaming TV One! Live Streaming Semen Padang vs Persika Karawang Pekan 4 Liga 2 Hari Ini

Menahan imbang PSPS di Pekanbaru dalam pertandingan sebelumnya menjadi modal berharga bagi Persika saat menghadapi Semen Padang.

"Hal yang membuat kami optimistis bisa meraih kemenangan dalam pertandingan nanti adalah kekompakan tim saat pertandingan," urainya.

Baca: Sule Digugat Cerai, Rizky Febian Tak Perlu Kaya Untuk Menambah Keharmonisan Keluarga

Ricky mengatakan, Semen Padang merupakan tim yang bagus dan tak bisa dipandang remeh.

"Semen Padang merupakan tim besar dan salah satu kandidat tim yang bakal promosi musim depan," sebutnya.

Ada beberapa pemain Semen Padang yang disebut Ricky bakal menyulitkan Persika.