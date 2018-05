Maia Estianty Boyong Al, El, Dul Naik Pesawat Jet Nonton Konser Bruno Mars, yang Fotoin Siapa Ya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty kembali menghebohkan dengan postingan di akun instagram pribadinya.

Lagi, Maia Estianty pamer naik jet pribadi bersama dengan tiga putranya, Al Ghazali, El Rumi, Dul Jaelani, dan pacar El, Aruan Marsha.

Maia Estianty memboyong ketiga putranya untuk nonton konser Bruno Mars.

"yeaaaah we're going to fly again", tulis Maia Estianty yang juga mentag nama putranya

Berdasarkan pantauan banjarmasinpost.co.id, jadwal konser Bruno Mars pada 9 Mei ini di Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur Malaysia.

Dengan tiket termahal 888 ringgit atau setara Rp 3,1 juta lebih per orang.

Bagaimana komentar warganet? Banyak yang ikut berbahagia dengan kehidupan Maia Estianty saat ini dan fokus dengan penampilannya yang tampak seperti kakak Al, El, Dul.

ziatunazilah_owner_tos, "Yang moto om) @irwanmussry ya Bunda @maiaes-tiantyreal pake pesawat pribadi omDanny musry semoga cepet di jodohkan dan langgeng jodoh samawa sampejannah ya Bunda maia inspirasi Bunda@ziatunazilah_owner_tos Beda 1 harilahirnya Bunda maia 27 januari bundazia 28 januari aminyarobalalamin".

dwierlyernawati, "Senengnya punya bunda yg berjiwa muda..liatnya jd kaya Ade Kaka".

putrimayangsariworld, "Ya ampuunn bahagiane mbakk @maiaestiantyreal anake wes gede2 ganteng2 san".

juwinda_nata, "bahagia ya bun punya anak2 kayak al el dul. @maiaestiantyreal".

Bukan kali ini saja Maia Estianty membawa putranya naik pesawat jet yang diduga milik kekasihnya, Irwan Danny Mussry.

Maia Estianty juga pernah membawa Al, El, Dul terbang ke Bali dengan pesawat jet atau ke kampung halamannya di Surabaya.

Beberapa waktu lalu, Maia Estianty juga naik pesawat jet bersama Aruan Marsha untuk menghadiri gerai produk busana import di Tunjungan Plaza, Surabaya yang diduga milik Irwan Danny Mussry.

(BANJARMASINPOST.CO.ID/restudia)