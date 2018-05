Pop Hotel Banjarmasin Rayakan Hari Jadi Dengan Kegiatan Sosial

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak melulu soal bisnis, memperingati hari jadi Pop Hotel Banjarmasin, manajemen Pop Hotel Banjarmasin pilih rayakan hari jadi dengan selenggarakan rangkaian kegiatan sosial.

Melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) nya, Manajemen melakukan kegiatan sosial ke masyarakat khususnya di sekitar lingkungan Pop Hotel Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Djok Mentaya, Banjarmasin.

Dijelaskan Hotel Manager Pop Hotel Banjarmasin, Reza, kegiatan pembagian sembako murah kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kertak Baru Ilir pada Jumat (4/5/2018).

Selanjutnya usai perayaan sederhana secara internal di Buzz Meeting Room Pop Hotel Banjarmasin, dilaksanakan kegiatan kerja bakti yang diselenggarakan pada Hari Minggu (6/5/2018).

Rangkaian peringatan hari jadi Pop Hotel Banjarmasin yang pertama ditutup dengan kegiatan berbagi kepada anak-anak Yatim yang ada di Banjarmasin.

"Secara keseluruhan acara ini dilakukan dengan sederhana saja dan lebih menitikberatkan ke berbagi dengan sesama," kata Reza.

Pada beberapa kegiatan dalam rangkaian peringatan hari jadi Pop Hotel Banjarmasin kali ini, Owner Pop Hotel, Wiliam Andrianto juga tak ketinggalan hadir di Banjarmasin.

Walaupun masih tergolong baru di Banjarmasin, Pop Hotel Banjarmasin memiliki berbagai cirikhas unik yang membedakannya dibanding hotel lainnya di Banjarmasin.

Berlokasi tepatnya di Jalan Djok Mentaya nomor 50 Banjarmasin, Pop Hotel Banjarmasin dilengkapi dengan 120 kamar Pop Room.

Dengan berbagai fasilitas dan fitur yang diusungnya mulai dari konsep Go Green yang tercermin dari fisik dan operasional Hotel hingga Pitstop Cafe yang unik, tak heran Pop Hotel Banjarmasin juga mengangkat tagline A Budget Hotel for Smart and Eco-friendly Travelers.

Untuk informasi lebih lengkap bisa langsung menghubungi 0511-6723888, 083151424247 atau kunjungi langsung website Pop Hotel Banjarmasin di www.pophotels.com (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Foto istimewa : Kegiatan sosial pembagian sembako murah di Kantor Kelurahan Kertak Baru Ilir, tandai perayaan hari pertama jadi Pop Hotel Banjarmasin