Warganet Penuhi Instagram Tim Chung dengan Komentar Dia Ayah Kandung Bayi Perempuan Kylie Jenner

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kylie Jenner dan Travis Scott baru saja memeroleh kebahagiaan dengan lahirnya bayi Stormi Webster.

Namun kebahagiaan mereka harus terusik dengan munculnya sejumlah dugaan yang menyebut bahwa bayi Stormi ternyata lebih mirip bodyguard Kylie, Tim Chung daripada sang kekasih, Travis Scott.

Tak sekadar berkata-kata lantaran para penggemar juga memberikan bukti foto-foto yang memperlihatkan kemiripan keduanya dengan menyandingkan foto Stormi dan Tim Chung.

Dikutip dari METRO dan Tribun Jogja, Kylie dan Travis Scott hanya tersenyum mendengar dugaan 'nyeleneh' itu.'Bayi bisa mirip siapa pun saat mereka di usia semuda itu. Jadi Kylie dan Travis hanya tersenyum saja menanggapi rumor itu,' ujar seorang sumber kepada Hollywood Life.

Baca: Jleb Banget! Pacaran 5 Tahun Sejak 1 SMA, Malah Hamilin Cewek Lain Usai Lamaran

Keyakinan mengenai dugaan itu, tak hanya dipercaya oleh pihak yang pertama kali memunculkan rumor tersebut.Mereka yang baru melihat perbandingan wajah keduanya juga malah jadi ikut-ikutan meyakini bahwa bayi Stormi memang mirip Tim Chung.

Berbagai postingannya di Instagram dipenuhi komentar-komentar warganet yang menyebutnya sebagai ayah Stormi.

Bahkan ada juga yang mengucapkan selamat kepadanya karena telah memiliki bayi bersama Kylie.

cheap_mustard : You are the father (kamulah ayahnya)

ursjada: Call me stormi cause your my daddy (panggil aku Stormi karena kamu ayahku)