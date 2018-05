Wow! Via Vallen Tampil Beda dengan Gaya Simpel di Atas Panggung! Begini Penampakannya

Via Vallen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Via Vallen menjadi salah satu penyanyi dangdut yang sedang berada di puncak karier.

Sebagai penyanyi dangdut, penampilan from head to toe Via Vallen memang yang paling penting untuk menunjang performa di atas panggung.

Nah kali ini Stylo Grid.ID menelusuri akun instagram milik Via Vallen.

Yang biasanya Via Vallen kerap tampil dengan knee length dress saat di panggung, kali ini Via Vallen tampak lebih simpel dalam berbusana.





Via Vallen kerap tampil dengan knee length dress saat di panggung(instagram.com/viavallen)

Yup kira-kira seperti apa ya penampilan simpel Via Vallen saat manggung di Yogyakarta, penasaran?

Via Vallen tampil kasual dengan memadukan jaket jins yang dipadukan t-shirt polos.

Atasannya tersebut dipadankan dengan celana jins sehingga penampilannya jadi makin kasual dan nggak terkesan ribet.

Sedangkan untuk alas kakinya, Via Vallen memilih untuk tampil dengan sepasang sneakers.

Via Vallen tampil kasual dengan memadukan jaket jins yang dipadukan t-shirt polos



Via Vallen tampil kasual dengan memadukan jaket jins yang dipadukan t-shirt polos

Sebelumnya, Via Vallen juga tampil dengan jaket jins yang memiliki aksen stud.

Penampilan Via Vallen dengan gaya simpelnya ini bikin penampilannya makin keren ya.

Via Vallen tampil dengan jaket jins yang memiliki aksen stud



Via Vallen tampil dengan jaket jins yang memiliki aksen stud

Nah gimana nih menurut kamu Stylovers gaya Via Vallen dengan jaket jinsnya? (GriD.id)