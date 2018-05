Banjarmasin dan Banjarbaru Bakal Jadi Tempat Tayang Perdana Film Love Reborn, Ini Tanggalnya!

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Johansyah Jumberan yang merupakan orang asli Banua yang memproduseri tiga film "Catatan Akhir Kuliah" yang tayang pada 2015 dan "The Chocolatier Chance" (2017) dan film terbaru berjudul "Love Reborn : Komik Musik dan Kisah Masa Lalu" memberi kabar bagus bagi pecinta film Banua.

Film baru ketiganya Love Reborn yang akan tayang 31 Mei 2018, akan menggelar tayang perdana juga di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin pada 26 Mei dan 27 Mei.

"Kami dan rombongan film yang terlibat juga akan hadir di bioskop Diramalkan dan Qmall nanti," kata Johan.

Johan mengaku dia urang Banua makanya salah satu kota yang akan nonton duluan sebelum serentak di Indonesia.

"Itu alasan saya pilih Kalimantan selatan sebagai salah satu tempat penayangan perdana serentak. Tunggu saya dan para pemain akan datang ke Banjarbaru dan Banjarmasin," kata Johan.

Johan menambahkan Love Reborn ini idenya pernah dia tulis saat di bangku sekolah, tepatnya saat dia belajar di Madrasyah Aliah di Negara, di Hulu Sungai Selatan.

"Dari situ idenya saya kasih ke Bagus Bramati dan Gea rexy, penulis yang sukses dengan film Talak 3, Dear Nathan, dan Surga Tak di Rindukan 1," kata Johan.

Love reborn sendiri sebenarnya drama komedi, tentang komik yang jadi kenyataan. Nah komik ini ternyata mengungkap misteri kisah masa lalu orang tua mereka yang belum selesai.

"Anak anaknya ini yang berpetualang mengungkap kepingan rahasianya, tapi tentunya di balut dengan komedi karena para pemain melibatkan puluhan komika, stand up comedi dan para penggemar cosplay.

Mengapa melibatkan penggemar cosplay, Johan mengaku Kebetulan dirinya suka animasi, dan suka lihat cosplay.

"Saya suka banget dengan One Piece. Belum ada juga film indonesia yang bahas komik dan cosplay di film. Kalau komika karena film ini komedia, saya jamin lucu banget neh film, karena penulis sekanrio film ini juga pernah garap film talak 3 yang lucu banget," tambah dia. (banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)

BIODATA :

Nama : JOHANSYAH JUMBERAN

TTL : NEGARA, 10 Juli 1983

AGAMA : ISLAM

Karya :

Penulis skenario :

FTV Terakam CCTV - Trans 7

FTV suara adzan untuk Zaskia - Trans 7

FTV JODOH Pilihan Tuhan.

Penulis skenario layar lebar :

1. catatan akhir kuliah ( 2015 )

2. The Chocolate Chance ( 2017 )

produser :

1 Catatan akhir kuliah ( 2015 )

2. The chocolate chance ( 2017 )

3. LOve reborn : Komik, musik & Kisah masa lalu ( coming soon )

Penghargaan : Nominasi Penulis skenario adaptasi FFI 2015.