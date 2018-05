Jadwal Liga 1 Pekan 8 Jumat 11 Mei 2018 : Persela vs Perseru - Borneo FC vs Persebaya Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Gojek Liga 1 pekan 8 akan berlangsung pada Jumat (11/5/2018) hingga Minggu (13/5/2018). Untuk laga liga 1 pada Jumat (11/5/2018) dijadwalkan ada empat laga yang berlangsung.

Dua laga akan disiarkan langsung (live TV) di Indosiar, yaitu laga Borneo FC vs Persebaya dan Persela vs Perseru Serui. Sedangkan PS Tira vs PSMS Medan dan Mitra Kukar vs Bali United dapat ditonton melalui live streaming vidio.com.

Pada pekan ini akan mempertemukan dua tim besar yang pernah menjadi juara Liga Indonesia yaitu Persib Bandung melawan Persipura Jayapura pada Sabtu (12/5/2018).

Selain itu, ada laga yang mempertemukan dua tim yang tengah dalam kondisi terpuruk yaitu Mitra Kukar melawan Bali United.

Berikut jadwal Liga

Jumat, 11 Mei 2018

15.30 PS Tira vs PSMS (live streaming Vidio.com)

15.30 Borneo FC vs Persebaya (Indosiar)

18.30 Mitra Kukar vs Bali United (live streaming Vidio.com)

18.30 Persela vs Perseru Serui (Indosiar)

Sabtu, 12 Mei 2018

15.30 Sriwijaya FC vs Bhayangkara FC

18.30 Persib vs Persipura (Indosiar)

18.30 Barito Putera vs PSIS (live streaming Vidio.com)

21.00 Persija vs Madura United (Indosiar)

Minggu, 13 Mei 2018

15.30 Arema FC vs PSM Makassar (Indosiar)

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Bisa Berubah Sewaktu-waktu

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)