Link Live Streaming Australian Open 2018 Babak 16 Besar Mulai Pukul 10 Pagi: Tommy vs Jepang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tommy Sugiarto dan 10 wakil Indonesia lainnya melaju ke babak 16 besar turnamen Badminton Australian Open 2018 yang akan berlangsung hari ini, Kamis (10/5/2018).

Australian Open 2018 tidak disiarkan langsung di televisi, tetapi dapat ditonton melalui live streaming di www.badvidliv.com sejak pukul 10.00 Wib. (Link Live Streaming Australian Open di akhir berita)

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiarto, melangkah ke babak kedua setelah menyingkirkan wakil Ceko, Milan Ludik. Tommy mengalahkan Ludik dalam waktu 29 menit dengan skor 21-10, 21-11, di babak 8 besar Tommy akan melawan wakil Jepang, Yu Igarashi. Sementara itu, pada ganda putra, Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso, harus berjuang keras untuk lolos dari babak kesatu.

Dilansir dari kompas.com, wakil Indonesia itu harus berjuang selama tiga gim sebelum memenangi pertandingan dengan skor akhir 23-25, 16-21, 13-21. Di sisi lain, ada dua wakil Indonesia yang gagal memenangkan pertandingan yang berlangsung di Quaycentre, Sydney, Australia.

Jadwal 16 besar Australian Open 2018 :

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Yehezkiel Fritz Mainaky, tidak bisa melanjutkan perjuangan karena langkahnya dihentikan wakil Malaysia, Cheam June Wei. Dalam duel berdurasi 26 menit, Cheam mengalahkan Yehezkiel dua gim langsung dengan skor 21-13, 21-5. Lalu, pasangan ganda putra Akbar Bintang Cahyono/Moh Reza Pahlevi harus mengakui keunggulan pasangan ganda putra Jepang, Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi. Pasangan ganda putra Indonesia kalah 21-18 21-13.

Berikut hasil lengkap Australian Open 2018, Rabu (9/5/2018):

Tunggal Putri

1. Jessica Muljati vs Isabel Zhong (Amerika Serikat) - 21-17, 21-19

2. Lyanny Alessandra Mainaky vs Disha Gupta (Amerika Serikat) - 21-11, 21-14

3. Yulia Yosephin Susanto vs Sri Krishna Priya Kudaravalli (India) - 21-18, 22-20

Tunggal Putra

1. Sony Dwi Kuncoro vs Karan Rajan Rajarajan (India) - 21-15, 21-8

2. Panji Ahmad Maulana vs Rahul Yadav Chittaboina (India) - 21-11, 21-17

3. Yehezkiel Fritz Mainaky (kalah) vs June Wei Cheam (Malaysia) - 13-21, 5-21

4. Tommy Sugiarto vs Milan Ludik (Rep. Ceska) - 21-10, 21-11

Ganda Putri

1. Yulfira Barkah/Rosyita Eka Putri Sari vs Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua (Thailand) - 21-16, 21-17

2. Anggia Shitta Awanda/Meirisa Cindy Sahputri vs Yukino Nakai/Nao Ono (Jepang) - 21-19, 21-14

Ganda Putra

1. Akbar Bintang Cahyono/Moh. Reza Pahlevi Isfahani (kalah) vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang) - 18-21, 13-21 2. Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso vs Inkarat Apisuk/Tanupa Viriyangkura (Thailand) 23-25, 21-16, 21-13 3. Sabar Karyaman Gutama/Frengky Wijaya Putra vs Boon Heong Tan/Yoo Yeon Seong (Malaysia/Korea Selatan) - 21-19, 20-22, 21-18

4. Berry Angriawan/Hardianto vs Phillip Chew/Ryan Chew (Amerika Serikat) - 21-9, 21-19

Link live streaming Australian Open 2018 bisa diakses lewat tautan berikut :

Catatan:

- Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah.

- Link live streaming hanya informasi untuk pembaca.

- Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap copy rights dan kualitas siaran live streaming

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)